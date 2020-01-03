Про популярний напій під назвою пиво відомо багато. Існують різні сорти, смаки, відтінки і рецепти даного напою

Про це йдеться в опублікованому на YouTube авторському відео каналу «ХитроМудро 13+» (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Чи відомо Вам, що саме пиво у середні століття врятувало Прагу від холери? Так, під час епідемії жителі Праги пили його замість поганої води і готували на ньому їжу. Завдяки цьому врятувалися сотні тисяч людей.

Як застосовують пиво в наш час?

Пиво зміцнює волосся – треба всього лише додати у пиво сире яйце і нанеси поживну маску на 5 хвилин на волосся, а після – змити. Це додасть волоссю об'єм. Пиво омолоджує шкіру: нанесіть на обличчя круту пивну піну і змийте теплою водою через пару хвилин. Процедура прибере пори, освіжить.

Пиво також дуже добре очищає золоті прикраси. Треба всього лише почистити виріб ганчіркою, вимоченою в пиві і залишити на пару хвилин, а після – витерти насухо.

Пиво розкриває пікантний смак молюсків – відома річ – з цим напоєм їжа дуже смачна.

З банок з-під пива виходять відмінні фонарки - садові меблі теж можна злегка «освіжити», якщо вміло вирізати з порожніх пивних банок ліхтарики і вставити всередину свічку.

Як повідомляють вчені, напої “під градусом” викликають хвороби і повільно вбивають організм, а також відбувається багато смертей в той час, коли людина знаходиться в стані алкогольного сп’яніння.

Доступність спиртного сприяє поширенню “епідемії” алкоголізму по всьому світу.

Нагадаємо, медики назвали нешкідливу дозу алкоголю.

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