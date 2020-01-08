Багато знаків Зодіаку в січні 2020 року стануть справжніми щасливчиками, адже їх чекає грандіозний успіх

Популярний астролог Павло Глоба пророкує успішне життя для чотирьох знаків Зодіаку. Крім того, він попередив про деякі ризики, які можуть затьмарити успіх у січні 2020 року.

Серед щасливчиків січня Глоба виділив Овнів, Львів, Водоліїв і Скорпіонів.

Овен

Овнів, які оринтують своє життя на кар'єрне зростання чекає грандіозний успіх. Особливо це відноситься до працівників на керівних посадах, провідних менеджерів, а також адміністраторів.

В цей період є можливість познайомитися з впливовими людьми, які зможуть допомогти в кар'єрному зростанні. В цілому Овни зможуть стати помітними і впізнаваними. Крім того, варто скористатися можливістю і взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, адже шанси отримати її величезні.

Леви

В цей період Левам радять нормалізувати режим роботи та взяти, як можна більше обсягу роботи. Адже сили і працьовитість у цьому місяці будуть на повних парах у Львів. Крім того, Глоба радить врегулювати відносини з колегами по роботі. Це може допомогти з труднощами на роботі і легше впорається з ними.

У другій половині січня, можливо, рішення фінансових проблем. Несподівано може з'явиться додатковий дохід.

Водолії

Водоліям почне везти в першій половині січня. Це в першу чергу відноситься до аспекту в кар'єрі: з'явиться нове краще місце роботи або ж відбудеться підвищення на роботі. Глоба також порадив почати заробляти за допомогою свого хобі, адже саме в січні з'явиться можливість заробити в цьому випадку непогані гроші.

Друга половина січня пов'язана із зростанням доходів від основної роботи. А поліпшення зарплати може призвести до великих покупок. Січень також стане хорошим часом для вдосконалення майстерності.

Скорпіони

У першій половині січня 2020 року в цього знаку Зодіаку активізуються ділові зв'язки. При цьому ви будете надзвичайно заповзятливими і рухливими. Використовуйте цей час для придбання корисних знань та контактів. Добре проходять ділові поїздки, зустрічі, знайомства.

Для представилей цього знака Зодіаку друга половина січня стане багатою на творчі звершення. Також це вдалий час для фінансових спекуляцій, оптової торгівлі та рекламних заходів.

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