Спливло давнє пророцтво православного старця протоієрея Владислава Шумова, передбачив важкий час в РФ

Існує безліч пророцтв про кінець світу, а також про те, що стане причиною початку глобальних подій у світі, які можуть призвести до Третьої світової.

Нещодавно в мережі згадали давні пророцтва про майбутні біди в Російській Федерації, які можуть призвести до глобальних наслідків і загибелі мільйонів людей.

Протоієрей Владислав Шумів був настоятелем Успенського храму в д. Обухове Московської єпархії, Солнечногорськ благочиння. Старець Владислав володів даром прозорливості.

Пророцтва, приписувані Владиславу Шумову, вперше з'явилися у книзі Олександра Олексійовича Смирнова «Пророча сила Біблії або оповіді останніх днів» (VII розділ: «Останні десятиліття в пророцтвах», 2010). Текст пророцтв потрапив в руки упорядника книги у вигляді набраного на комп'ютері аркуша формату А4 у 2005 році від паломниця з Почаєва.

Безліч його пророчеств стосуються подій, які повинні відбутися на території Російської Федерації. Так, старець передбачив, що в майбутньому води Індійського океану вийдуть з берегів і затоплять частину півдня Китаю. Після цього, Китай рушить у бік Росії для збільшення власних територій.

Росія повинна буде шукати союзників, об'єднавшись з ними вони зможуть вистояти, але китайці все одно повернуться знову.

У цьому випадку почнеться повноцінна війна, загарбники частково окупують Росії.

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