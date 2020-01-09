У мережі з'явилося пророцтво про незавидне майбутнє Російської Федерації
Блаженна стариця Матрона Московська володіла даром пророцтва, бачила майбутнє і могла читати чуже минуле. За переказами Матрона народилася без очей, а на її грудях була помітна вм'ятина хрестоподібної форми. А, коли їй виповнилося 17 років її наздогнав ще один недуг – вона перестала ходити і була сидячою на всі роки до самої смерті.
Святій було близько семи років, коли відкрилася її незвичайні здібності.
Зірка «Кварталу 95» засвітила зайве в екстремальному міні: «заводить з півоберту»
Соковита Екс-Nikita засвітила зайве, задерши ногу вище голови: "Волочкова в ауті"
Кароль засвітилася в компанії дівчат в чорній міні-сукні: "Від любові помолодшала!"
Тяжкохворий Губін перервав мовчання, з'явилося термінове звернення: Ніколи...
Перекази свідчать, що за допомогою старанних молитов вона могла вилікувати хворих, скорботні отримували миттєву втіху, що втратили смак життя знову знаходили бажання жити, а також невіруючі раптом починали вірити. Плату за допомогу людям вона ніколи не брала.
До всього іншого у неї був дав провидіння, вона часто бачила картинки, які перетворювалися в видіння: з точністю описувала місця та людей, яких ніколи не бачила.
Багато її пророцтв стосувалися майбутнього Росії. Вона передбачала, що РФ може зникнути з лиця Землі.
Блаженна Матрона вважала, що Росія припинить своє існування, якщо росіяни довіряться брехливим людям. Вона передбачала, що в той час, коли росіяни погонятся за матеріальними цінностями і втратять віру в Бога, розпочнеться етап руйнування РФ.
Ще одне пророцтво Матрони сповіщає про розпад Європейського союзу.
Також Politeka повідомляла, що легендарний чернець напророкував появу незвичайної раси, названо дату.