У мережі з'явилося пророцтво про незавидне майбутнє Російської Федерації

Блаженна стариця Матрона Московська володіла даром пророцтва, бачила майбутнє і могла читати чуже минуле. За переказами Матрона народилася без очей, а на її грудях була помітна вм'ятина хрестоподібної форми. А, коли їй виповнилося 17 років її наздогнав ще один недуг – вона перестала ходити і була сидячою на всі роки до самої смерті.

Святій було близько семи років, коли відкрилася її незвичайні здібності.

Перекази свідчать, що за допомогою старанних молитов вона могла вилікувати хворих, скорботні отримували миттєву втіху, що втратили смак життя знову знаходили бажання жити, а також невіруючі раптом починали вірити. Плату за допомогу людям вона ніколи не брала.

До всього іншого у неї був дав провидіння, вона часто бачила картинки, які перетворювалися в видіння: з точністю описувала місця та людей, яких ніколи не бачила.

Багато її пророцтв стосувалися майбутнього Росії. Вона передбачала, що РФ може зникнути з лиця Землі.

Блаженна Матрона вважала, що Росія припинить своє існування, якщо росіяни довіряться брехливим людям. Вона передбачала, що в той час, коли росіяни погонятся за матеріальними цінностями і втратять віру в Бога, розпочнеться етап руйнування РФ.

Ще одне пророцтво Матрони сповіщає про розпад Європейського союзу.

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