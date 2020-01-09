В мережі зібрали добірку найбільш дивних новин, які підкорили користувачів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на новий випуск на YouTube-каналі Big Bang News (щоб подивитися ролик, докрольте до кінця).
Еліксир безсмертя: вчені з Нідерландів провели вдалий експеримент
«Нове дослідження експертів говорять про те, що незабаром може з'явитися ідеальний засіб, який здійснить мрію людей про вічне життя. Група вчених з Нідерландів повідомила, що найближчим часом людству стане під силу завертати процеси старіння назад, тим самим, продовжуючи життя на необмежений час. Експеримент з пошуку рецепту безсмертя тривав протягом одного року, а всім добровольцям давали спеціальний препарат, що складається з групи спеціальних засобів», - зазначила ведуча Оля.
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Дівчина також розповіла, що завдяки препарату, добровольці змогли омолодити свій організм.
«Завдяки прийому експериментального препарату, фахівці з'ясували, що більшість добровольців змогли омолодити організм на два-три роки, що також стало помітно і на зовнішності пацієнтів. В даному дослідженні взяло участь лише десять чоловік, тому вчені не поспішають оголошувати про революційний препарат, а планують повторити експеримент на іншій групі добровольців. Якщо цей результат повториться, то це може стати справжнім проривом в області пошуку рецептів від смерті», - підкреслила вона.
Експерт з НЛО розповів, що інопланетяни живуть серед нас
«Для більшості людей відповідь буде негативною, однак досить незвично, коли військові та чиновники стають на бік прихильників існування позаземних цивілізацій, і роблять подібні заяви. Джеймс Гул є експертом по НЛО і колишнім чиновником, тому до його слів поставилися досить серйозно. Американець упевнений, що прибульці давно навчилися приймати вигляд людей і жити серед нас. Таким чином, вони можуть спокійно вивчати наш світ, але не привертати увагу до себе», - наголосила ведуча.
Дівчина також процитувала звернення Куна, який просить всіх землян придивитися до свого оточення.
«Він також звернувся до всіх людей і закликав їх ретельно вивчати своє оточення. В особливості - дивитися на своїх друзів і близьких, які можуть бути зовсім не людьми. Всього ж у людському суспільстві, за словами Куна, може проживати понад п'ять мільйонів позаземних істот, і популяція прибульців постійно збільшується. Варто відзначити, що він не навів жодних реальних доказів своїх слів», - розповіла вона.
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