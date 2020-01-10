Багато його пророцтв збулися, інші ставлять під сумнів

Спливло нове пророцтво про важкі часи, які очікуються у майбутньому для Російської Федерації

Православний старець Серафим Вирицький передбачав майбутній хід подій світової історії, прозрівав в глибини людських душ, а також бачив, те, що було в житті його парафіян.

В десять років Василь втрачає батька, і для того, щоб утримувати багатодітну сім'ю своїх батьків, вирушає на заробітки в Санкт-Петербург. Бог дав хлопчикові дуже багато природних обдарувань. У нього був гострий розум, хороша життєва хватка, прекрасна пам'ять.

Він з малих літ мріяв піти в монастир, але після смерті батька йому довелося допомагати родині, тому, де тільки не працював, щоб прогодувати свою сім'ю: був розсильним у кіоску, прикажчиком і навіть мав свою справу, ставши купцем. Постриг він прийняв лише тоді, коли йому виповнилось 54 роки.

Багато його пророцтва збулися, інші ставлять під сумнів. Він не залишив після себе ні однієї книги, але написав вірші. Його бачення були викладені в книзі "Пророцтва преподобного Серафима Вирицького".

Основу його пророцтв становили пророкування про Російську Федерацію.

Так, старець передбачав РФ війну з Китаєм, яка призведе до Третьої світової війни. Згідно з прогнозом православного старця цей конфлікт розпочнеться з нападу Китаю на територію Російської Федерації.

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