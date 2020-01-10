Дитячі кошмари наяву або ж просто велика уяву? Одна з дівчат розповіла свою дивовижну історію в мережі

Про це пише Politeka.net з посиланням на YouTube-відео каналу «Окна жизни» (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

«Хочу розповісти вам страшну історію, яка трапилася зі мною ще в дитинстві. На мій день народження, вночі я почула хрускіт кісток, що доноситься за дверима. У мене є собака, тому я одразу подумала на неї. Але коли я побачила сплячого пса в коридорі, мені стало моторошно. Мною почав опановувати страх від побачених слідів... і тут я знову почула хрускіт кісток істоти, що проникла в мій будинок».

Після того, як істота проникла в будинок вона впала під ліжко в спальні, все це було неймовірно й моторошно, зазначає автор:

«…Світло згасло, я не розуміла, що відбувається, мій тато забіг з сокирою в кімнату (досі не розумію, звідки вона у нього взялася), мама слідом…».

І яке ж було здивування всієї сім'ї, коли перед очима після всього цього переполоху люди побачили справжнісінького… маленького кошеняту. Той жив по сусідству і пробрався в будинок до малечі.

Раніше повідомлялося про те, що у місті Александрія, Шотландія жінка була шокована тим, що побачила на Google-картах. На знімку її будинку з вікна виглядав привид дитини.

Дочка 31-річної Елейн Макмонагл вже неодноразово розповідала мамі про маленького хлопчика, який стрибав з нею на ліжку. Але жінка не повірила в історії дівчинки, пославшись на її бурхливу фантазію.

При цьому сім’я вже неодноразово помічала паранормальні явища, які відбувалися в квартирі – світло вимикалося само по собі, а речі пропадали зі своїх місць.

“Світло у ванній постійно горіло, хоча ми його вимикали. Іграшки дочки були розкидані по квартирі. Всі двері в будинку були зі скляними вставками, і через них можна було побачити силует, який проходить. Іноді відчувався затхлий запах”, – зазначила Елейн.

Однак пізніше жінка своїми очима переконалася в тому, що уявний друг 3 річної Хейлі виявився зовсім не вигадкою. Елейн вирішила подивитися, як виглядає її будинок на Google-картах. Але там вона побачила неймовірну картину – прямо з вікна її квартири визирало обличчя дивної істоти, більше схожого на привид маленького хлопчика.

Як доказ реальності паранормального явища, мешканка Александрії опублікувала знімки екрану в мережі.

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