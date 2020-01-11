Цей рік вона називала доленосним для людства

Спливли пророцтва Ванги на 2020 рік в яких вона передбачила кардинальні зміни світу

Ванга була сліпою болгарською жінкою, якій приписують дар передбачення. У свій час вона передбачила розвал Радянського Союзу, теракт 11 вересня і була єдиною провидицею, яка працювала на державу.

Легендарна провісниця померла 23 роки тому, залишивши безліч пророцтв і нерозкритих таємниць. Існує велика кількість людей, які є шанувальниками її таланту. Є і скептики, які вважають, що жінка не володіла жодними надприродними силами, а перебувала в руках влади.

Звичайно, від ясновидиці не варто очікувати позначення конкретних дат і докладного опису подій, які, можливо, відбудуться через багато років. Але ті, хто займається розгадкою її пророцтв віднесли її кілька бачень до 2020 року.



Цей рік вона називала доленосним для людства. Дослідники вважають, що до прогнозів провидиці за 2020 рік відноситься пророцтво, пов'язане з міжнародною фінансовою системою. Ванга вважала, що має відбутися знецінення грошей, вони просто стануть не потрібні.

Може мова йшла про фінансову кризу, коли впаде значимість світової валюти.

До ще одного пророцтва Ванги на 2020 рік приписують і її пророкування про появу джерела енергії, яке зможе затьмарити навіть енергію Сонця.

Також має з'явитися людина, якій під силу буде встановити мир на Землі.

Також Politeka повідомляла, що легендарний чернець напророкував появу незвичайної раси, названо дату.