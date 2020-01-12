Астролог назвала знак Зодіаку, представникам якого зірки обіцяють великий успіх

Так, за прогнозом астролога, дуже сприятливим 2020 обіцяє бути для Стрільців, передає «Україна».

Експерт прогнозує закінчення смуги безгрошів'я і можливість знайти добре оплачувану роботу.

Астролог зазначила, що для Скорпіона транзитний Юпітер увійде в 2-й будинок – будинок доходів, харчування та мови.

Цей період повинен принести чудові фінансові можливості: людині можуть запропонувати вигідну роботу, підвищити зарплату, може з'явитися можливість купити нерухомість вигідно за низькою ціною. Виникає шанс додаткового заробітку. Деякі займаються купівлею-продажем з метою заробітку, каже експерт.

Можна навіть почати власний бізнес, або інвестувати в його розвитку. Можна брати позики і кредити, вкладати гроші у все, що з часом принесе прибуток або стає дорожче

Але не тільки в фінансовому плані 2020 може стати дуже успішним для Стрільців.

Прогнозується також більше щастя в сімейному житті і поліпшення звичок у харчуванні. Поліпшується загальний фізичний стан.

У власника гороскопу знижується потреба у контактах із зовнішнім світом. Руйнуються безперспективні зв'язки і відносини. Але у випадку сприятливо аспектированного Сатурна можуть виникнути нові знайомства, дуже корисні.

Рідних братів і сестер народженого чекає процвітання/одруження.

Люди творчого спрямування, а також ті, хто займається комп'ютерними технологіями, досягнуть успіху.

В той же час астролога попередила і про небезпеки, які можуть підстерігати Стрільців:

Появилтся перспектива неправильних вкладень коштів або нерозумної витрати грошей;

Обман підстерігає при купівлі нерухомості та антикваріату;

Виявляється така риса характеру, як жадібність і людина купує непотрібні речі, а надмірність у їжі веде до надмірної ваги;

Проблеми, пов'язані з найближчим оточенням людини. Можливо нещастя з кимось із близьких (хвороба, від'їзд, сварка, смерть);

Особливо важко складаються відносини з літніми родичами та людьми, старшими за званням чи віком;

Несприятливі порожні розмови, безцільне блукання по інтернету, неувага до близьких родичів і легковажне ставлення до сусідів;

Можливі фінансові втрати з вини родичів.

Виникають труднощі з навчанням.

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