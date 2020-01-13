Астролог Тамара Глоба розповіла, кого зі знаків Зодіаку чекає удача в січні

За словами фахівця, серед щасливчиків виявилися три представники зодіакального кола. Овен Друга половина січня буде сприятливою для цього знаку Зодіаку. Овни зможуть налаштуватися на позитивну хвилю, яка призведе до успіхів у всіх сферах життя. Нарешті ви зможете відійти від новорічних свят і втілити в життя задумане.

Головним вашим союзником у справах любовних стане гумор і гарний настрій. Головне вірити в себе, і всі бажання Овнів стануть реальністю.

Лев

В цей період Левам потрібно звернути особливу увагу справах амурних. Зайнявшись своєю зовнішністю ви зможете домогтися прихильності передбачуваної другої половинки, а вже сімейні Леви будуть мати можливість насолодитися життям по повній зі своєю другою половинкою.

Крім того, Левам варто звернути увагу на своє здоров'я з метою профілактики та запобігання можливих серйозних проблем.

Риби

Цього знаку Зодіаку астролог рекомендує звернути увагу на свою ревнощі. Саме через це почуття ви можете не досягти бажаного в любові. Але якщо ви впораєтеся зі своїми емоціями, то успіх вам гарантований.

У цілому ж час пройде без яких-небудь серйозних труднощів.

Все йде своєю чергою, і не потрібно панікувати та бити тривогу із-за дрібниць.

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