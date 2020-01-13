Астролог Тамара Глоба розповіла, кого зі знаків Зодіаку чекає удача в січні
Головним вашим союзником у справах любовних стане гумор і гарний настрій. Головне вірити в себе, і всі бажання Овнів стануть реальністю.
Лев
В цей період Левам потрібно звернути особливу увагу справах амурних. Зайнявшись своєю зовнішністю ви зможете домогтися прихильності передбачуваної другої половинки, а вже сімейні Леви будуть мати можливість насолодитися життям по повній зі своєю другою половинкою.
Крім того, Левам варто звернути увагу на своє здоров'я з метою профілактики та запобігання можливих серйозних проблем.
Риби
Цього знаку Зодіаку астролог рекомендує звернути увагу на свою ревнощі. Саме через це почуття ви можете не досягти бажаного в любові. Але якщо ви впораєтеся зі своїми емоціями, то успіх вам гарантований.
У цілому ж час пройде без яких-небудь серйозних труднощів.
Все йде своєю чергою, і не потрібно панікувати та бити тривогу із-за дрібниць.
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