У мережі з'явилися пророцтва про майбутні події, які повинні сколихнути Російську Федерацію

Вольф Мессінг був легендарним естрадним артистом, який виступав як менталіст, пророкував майбутнє і міг читати думки будь-якої людини, яка перебувала у залі.

Його життя оточено всілякими чутками і домислами, це також стосується і прогнозів, які він робив за життя.

Артист ставився до своїх здібностей обережно і ніколи не називав їх чудовими силами, скоріше він вважав їх "новою науковою можливістю", якою можуть володіти і інші люди. Відомо, що Вольф Мессінг співпрацював з вченими "Інституту мозку", лікарями, фізіологами, психологами і психіатрами, таким чином він намагався зрозуміти звідки взялися його здібності.

Як би він не намагався пояснити свої здібності, але є ряд справджених прогнозів, які були озвучені Мессінгом. Він передбачив початок і кінець Другої світової, смерть Сталіна, катастрофи з певними літаками і потягами і багато іншого.

Недавно спливли його пророцтва про майбутнє Російської Федерації в 2020 році. На думку менталіста 2020 рік стане справжнім випробуванням для росіян. Згідно з його прогнозом на початку поточного року ускладниться економічна ситуація в РФ. Виправити ситуацію зможуть лише нові реформи, якщо цього не зробити ситуацію неможливо буде виправити.

Також Мессінг передрік, що в 2020 році відбудуться природні катаклізми – наприклад, розливи річок і пожежі. Нагадаємо, розшифровано стародавнє пророцтво майя, кінець людства близько.

Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.

Також Politeka повідомляла, що легендарний чернець напророкував появу незвичайної раси, названо дату.