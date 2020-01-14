Найближчий час принесе тільки позитив і вдале рішення багатьох проблем

Знаменитий астролог Павло Глоба назвав головних щасливчиків поточного тижня

Астролог зазначив, що січень буде спокійним місяцем для всіх знаків Зодіаку. Лише у деяких можуть бути невеликі проблеми з грошима або ж труднощі у відносинах з рідними людьми, але всі неприємності будуть вирішені до кінця січня.

Відомий астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким тиждень з 13 по 19 січня принесе тільки позитив і вдале вирішення багатьох проблем.

Овни

Представників цього знака Зодіаку чекає хороший тиждень, який буде багатим на везіння і удачу. Вже з понеділка варто присвятити себе рідним і близьким, але при цьому намагатися контролювати власні емоції.

До всього іншого їм пощастить і у фінансових справах, а також на роботі: це може бути підвищення зарплати або зміна місця роботи на краще.

Тельці

У представників цього знака Зодіаку з вівторка має розпочатися творчий період, який триватиме до кінця цього тижня.

Для Тельців почнеться ідеальний час наповнений любов'ю і романтикою. Удача буде сприяти представникам цього знаку Зодіаку в особистому житті: близькі люди зможуть підтримати у важку хвилину і допомогти впоратися з проблемами. А Тельці-одинаки мають величезний шанс зустріти свою другу половинку.

Скорпіони

Астролог порадив цьому знаку Зодіаку використовувати позитивні думки, адже найближчим часом почне працювати закон тяжіння, коли будь-які думи збудуться. Тому астролог радить Скорпіонам думати лише про хороше, побільше мріяти і загадувати бажання, які обов'язково збудуться.

Удача чекає тих представників зодіакального кола, які багато подорожують, збираються у відрядження або планують поїхати відпочивати.

Риби

Для представників цього знака Зодіаку поточний тиждень буде наповнена позитивом, який приверне до них близьких людей. Найближчим часом друзі та родичі подарують розуміння, любов і увагу.

Можливі також приємні сюрпризи в любовній і фінансовій сфері.

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