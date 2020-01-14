Знаменитий астролог Павло Глоба назвав головних щасливчиків поточного тижня

Астролог зазначив, що січень буде спокійним місяцем для всіх знаків Зодіаку. Лише у деяких можуть бути невеликі проблеми з грошима або ж труднощі у відносинах з рідними людьми, але всі неприємності будуть вирішені до кінця січня. 

Відомий астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким тиждень з 13 по 19 січня принесе тільки позитив і вдале вирішення багатьох проблем.

зима, щастя, радість, жінка

Овни

Популярні новини зараз

Весілля Ані Лорак: коханець співачки не стримався, таємницю розкрито

Топалов зізнався, що відбувається з Тодоренко: "Немає сенсу..."

Джолі, Кідман, Спірс та інших зірок показали без макіяжу: "неможливо впізнати"

Скандальна Волочкова без штанів налякала росіян зовнішнім виглядом: "Позорище, а не жінка"
Показати ще

Представників цього знака Зодіаку чекає хороший тиждень, який буде багатим на везіння і удачу. Вже з понеділка варто присвятити себе рідним і близьким, але при цьому намагатися контролювати власні емоції.

До всього іншого їм пощастить і у фінансових справах, а також на роботі: це може бути підвищення зарплати або зміна місця роботи на краще.

зима, щастя, радість, жінка

Тельці

У представників цього знака Зодіаку з вівторка має розпочатися творчий період, який триватиме до кінця цього тижня.

Для Тельців почнеться ідеальний час наповнений любов'ю і романтикою. Удача буде сприяти представникам цього знаку Зодіаку в особистому житті: близькі люди зможуть підтримати у важку хвилину і допомогти впоратися з проблемами. А Тельці-одинаки мають величезний шанс зустріти свою другу половинку.

зима, щастя, радість, жінка

Скорпіони

Астролог порадив цьому знаку Зодіаку використовувати позитивні думки, адже найближчим часом почне працювати закон тяжіння, коли будь-які думи збудуться. Тому астролог радить Скорпіонам думати лише про хороше, побільше мріяти і загадувати бажання, які обов'язково збудуться.

Удача чекає тих представників зодіакального кола, які багато подорожують, збираються у відрядження або планують поїхати відпочивати.

Риби

Для представників цього знака Зодіаку поточний тиждень буде наповнена позитивом, який приверне до них близьких людей. Найближчим часом друзі та родичі подарують розуміння, любов і увагу.

Можливі також приємні сюрпризи в любовній і фінансовій сфері.

Нагадаємо, що названо знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.

 

Як повідомляла Politeka, названо три знака Зодіаку, яких чекають проблеми з грошима в 2020 році.

Також Politeka писала, що названо знаки Зодіаку, у яких покращиться життя в 2020 році.