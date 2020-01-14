До православної стариці приїжджали люди з усіх куточків, шукаючи зцілення

Спливло пророцтво про майбутні події в РФ, які були передбачені православною старицею Макарією

Блаженна схимонахиня Макарія (в миру Артем'єва Феодосія Михайлівна) народилася в багатодітній родині 50-літніх робочих Михайла і Феодосії.

З півтора років у неї заболіли ноги, а з трьох вона не могла ходити, а лише повзала. Коли їй виповнилося вісім років вона часто впадала в летаргічний сон і могла тижнями не прокидатися.

Через кілька років в ній прокинувся дар зцілення, який допомагав їй лікувати хвороби людей. Легенди свідчать, що батьки не могли прогодувати сім'ю і залишили дівчинку на вулиці, де її підібрала стара черниця, з якою Макарія прожила близько двадцяти років. Пізніше вона сама прийняла чернецтво.

Відомо, що до неї приїжджали люди з усіх куточків, шукаючи зцілення. Вона ніколи не відмовляла їм у допомозі. Крім того жінці приписують дар яснобачення.

У свій час вона передбачила нашестя китайців на території Російської Федерації. Православна стариця попереджала, що росіянам потрібно побоюватися людей зі Сходу. Вона вважала, що китайці злі люди, які підуть в атаку на росіян.

Крім того, вона пророкувала великий голод в усьому світі. Причиною цього вона називала темряву, яка накриє землю, а без сонячного світла почнеться неврожай.

Сонце лише кілька разів прогляне, а потім знову сховається, щоб занурити світ назавжди у темряву.

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