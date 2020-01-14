Щоб передбачити майбутнє, шаман б'є в бубон, довго думає і, нарешті, видає своє пророцтво

Спливло чергове пророцтво про майбутні події в Україні, яких багато українці з нетерпінням чекають

Микола Талєєв є спадковим шаманом, він лікує людей від недуг, а також може зазирнути в майбутнє світу. Живе шаман в Ненецькому автономному окрузі (автономний округ Росії прим.ред.), куди до нього часто приїжджають за порадою.

Іноді, щоб передбачити майбутнє, він б'є в бубон, довго думає і, нарешті, видає своє пророцтво. Чи збуваються передбачення шамана, історія замовчує, адже поки залишається лише чекати тих років про які робив пророцтво шаман.

Його останні пророцтва стосуються ситуації в Україні. Шаман назвав дату закінчення збройного конфлікту на Донбасі, який триває з весни 2014 року.

За його передбаченням всі бойові дії на території Донбасу повинні припинитися у 2022 році. Після війни на Україну чекає розквіт і вона повністю розквіте до 2060 року.

Варто зазначити, що існує кілька його прогнозів, які на сьогоднішній день не збулися. Перший стосувався подій у Росії. Так, в в серпні 2015 року Микола Талєєв передбачив зміцнення курсу рубля через три роки, але цього не сталося. У тому ж році він напророкував перемогу жінці на виборах губернатора Архангельської області, але і це не збулося.

Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.

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