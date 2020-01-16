В мережі пояснили, наскільки відрізняється від оповідання книги Анджея Сапковського сюжет серіалу «Відьмак» від Netflix

Відео з докладним розбором з'явилося в мережі YouTube на каналі «#hypetech», повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Серія романів Анджея Сапковського «Сага про відьмака» вже давно завоювала серця шанувальників фентезі. Непросто полювати на чудовиськ, а адаптувати книги в інших жанрах виявилося набагато важче. У цьому відео ми дізнаємося, кому вдалося порадувати фанатів Відьмака", - пояснили в коментарі до відео.

Так, "у червоному кутку рингу перший сезон серіалу від каналу Netflix. У синьому кутку рингу комп'ютерна гра від компанії CD Projekt RED. І зрозуміємо хто з них більше “канон”.", – зазначили в повідомленні.

У кожній серії простежуються паралелі до розповідей з книг, більше того, сам Сапковський схвалив загальний концепт і назвав сценарій «правильним».

Якщо розглядати тільки гри, то варто зазначити, що повністю сюжет з книгою збігається тільки в першій грі «The Witcher» 2007 року з самим першим розповіддю з серії 1986 року, де Геральту належало звільнити дочка короля Фольтеста, в іншому ж, події сильно відрізняються від книги. Деякі навіть відбуваються після подій в Сазі.

Сценарій гри «Відьмак. Дике полювання» дійсно відрізняється від книги. Розробники воскрешали давно померлого героя або, навпаки, могли вбити одного з ключових персонажів. У грі також з'являлися нові персонажі, чим автор книги був дуже незадоволений.

що Стосується персонажів, то варто відзначити, що образ самого Геральта в іграх дуже відрізняється від книжкового. Так, по книзі, у Геральта був один меч за спиною. Видеоадапция книги від Netflix відрізняється не тільки локаціями, невідповідними обладунками, а й персонажами. Так, найбільше критики отримав головний герой – Геральт з Ривии, який «більше підходить для реклами протеїнів, ніж першоджерела».

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