В мережі розповіли про п'ять інноваційних особливостях Tesla Cybertruck
Ще до запуску Тесли, Ілон Маск писав на своїй сторінці, що новий автомобіль буде виглядати як бронетранспортер з фантастичного фільму, повідомляє Рoliteka.net з посиланням на відео, яке було опубліковано в YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
«У сьогоднішньому випуску - тільки найцікавіші особливості нового Tesla Cybertruck. З чого зроблений новий пікап, чим викликаний такий незвичайний дизайн і чому стався «фейл» на презентації», – пояснили в повідомленні до відео.
Так, Ілон Маск впевнений, що незабаром Cybertruck стане першим офіційним пікапом на Марсі.
Білява красуня з Кварталу 95 показала, чим її щедро нагородила природа: "Ідеальна"
"До цих пір трясе...": Тіна Кароль жорстко зганьбилася на концерті у Львові, гримить скандал
Бешкетна Никитюк зняла з себе все і влаштувала пляски перед дзеркалом: навіть Яма не встоїть
Місцеві вибори в Києві: мешканці столиці зізналися, кого хочуть бачити мером – соцдослідження
Головними особливостями нового пікапа Тесла є сама концепція несучого кузова, який практично неможливо зруйнувати через використання інноваційних матеріалів. На презентації автомобіля помічник Маска кілька разів ударив по дверях кувалдою і нічого не сталося.
Не дивлячись на захоплення публіки, така будова викликала чимало запитань. Практично у автомобіля відсутні зони деформації, які у випадку автомобільної аварії можуть забезпечити безпеку в разі зіткнення.
Цікаво, що новий пікап від Тесли має куленепробивним склом. Однак, на презентації, Маск попросив помічника кинути металевий кулю у вікно автомобіля, і тоді вікно тріснуло. Ілон Маск трохи зніяковів і попросив спробувати з іншим вікном. І воно теж тріснуло.
Після презентації він пояснив причину тріщин. Після ударів кувалди, пошкодилася структура скла. Ілон пообіцяв виправити цей дрібний недолік.
Матеріали, які використовувалися у створенні Tesla Cybertruck не зустрічаються в інших автомобілях. Так, матеріал, з якого зроблений кузов пікапа, який раніше використовувався в ракеті-носії, сталь 30Х. З-за цього матеріалу, пікап має такий квадратною формою.
Цікаво, що навіть звичайне згинання автомобіля вимагає глибокої обробки з іншої частини металу.
Сама бюджетна модель буде коштувати 40000 доларів, коли найкраща комплектація матиме 70 тисяч доларів.
Нагадаємо, «Хрускіт кісток в коридорі»: дівчина підірвала мережа історією про реальний монстрі
Як повідомляла Politeka, топ найдивніших новин: кіборг, у якої є душа і не тільки
Також Politeka писала, не варто боятися: чим корисні фільми жахів, висновки вчених