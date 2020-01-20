Астролог Тамара Глоба розповіла, яких знаків Зодіаку чекають серйозні зміни в житті

Серед всіх вона виділила чотири знаки Зодіаку.

Діва

Згідно з прогнозом фахівця, доля Дів буде повністю залежати від них самих. Вас чекає важкий рік, але завдяки своїй наполегливості і позитивним думкам вам буде під силу подолати всі проблеми.

За словами астролога, вирішальними для долі Дів стануть весна і літо 2020 року. Тоді вам треба зробити вибір, до якого потрібно поставитися з усією серйозністю. Не відступайте назад, і тоді зміни нового року принесуть вам багато радості.

Скорпіон

Представникам цього знаку Зодіаку потрібно довіритися своїй долі і плисти за течією. Зміни чекають вас у всіх життєвих сферах, але на них ви будете не в змозі вплинути.

Стрілець За словами астролога, вас чекає час авантюр, що спонукає вас стати на слизьку доріжку. Але бояться нічого - ви будете перебувати в центрі подій і буквально захопити лідерство в будь-якій компанії. Ваше життя зміниться на краще. Особливе везіння наздожене вас в любовній сфері. Водолій 2020 рік буде вашим роком. Все задумане буде приречене на успіх і ніхто не зможе вам перешкодити. Астролог рекомендує не бояться змін в життя і приймати все з позитивом.

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