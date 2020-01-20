Астролог Тамара Глоба розповіла, яких знаків Зодіаку чекають серйозні зміни в житті
Діва
Згідно з прогнозом фахівця, доля Дів буде повністю залежати від них самих. Вас чекає важкий рік, але завдяки своїй наполегливості і позитивним думкам вам буде під силу подолати всі проблеми.
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За словами астролога, вирішальними для долі Дів стануть весна і літо 2020 року. Тоді вам треба зробити вибір, до якого потрібно поставитися з усією серйозністю. Не відступайте назад, і тоді зміни нового року принесуть вам багато радості.
Скорпіон
Представникам цього знаку Зодіаку потрібно довіритися своїй долі і плисти за течією. Зміни чекають вас у всіх життєвих сферах, але на них ви будете не в змозі вплинути.
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