Багато з передбачень Нострадамуса вже збулися

Французький астролог, провидець і алхімік Нострадамус пророкував, яка небезпека гряде для світу

Відомий французький лікар, алхімік, астролог і провидець Мішель де Нотрдам (Нострадамус прим.ред.) передбачив майбутнє на 2240 років вперед. Його передбачення намагаються розшифрувати багато експертів, яким цікаві майбутні події в світі.

Мішель де Нотрдам народився в 1503 році у Франції. У досить похилому за тим часам віці він опублікував свої перші прогнози в книзі "Пророцтва Мішеля Нострадамуса". Всі пророцтва написані у вигляді віршів під назвою катрени.



Свої пророцтва Нострадамус писав на спеціальному шифрі, який складався з суміші чотирьох різних мов. Багато з експертів досі не можуть розшифрувати всі його передбачення через складність щифра.

Але деякі все ж їм вдалося розібрати. Так, стало відомо, що Нострадамус зробив прогноз, нібито до 2024 року світові доведеться пережити збройний конфлікт, який спалахне на території Європи.

Нострадамус пророкував, що винуватцем Третьої світової війни стане Іран, а під ударом опиняться Греція та інші країни, розташовані на Балканському півострові, а також протистояння торкнеться і Росії.

Також раніше повідомлялося, що за словами Мессінга РФ в 2020 році чекає чимало важких випробувань, а також змін, які можуть призвести до катастрофи. До всього іншого, він зазначав, що росіяни зіткнуться з природними неминучими катаклізмами.

Також Мессінг пророкував можливі епідемії, які сколихнуть росіян, а також демографічні провали в РФ, які він пов'язував зі зміною сімейних цінностей в суспільстві.

Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.

Також Politeka повідомляла, що РФ чекають важкі часи в 2020 році, Мессінг залишив попередження