Оприлюднено чергове страшне пророцтво про майбутнє світу
Старець Іона (в миру Володимир Ігнатенко) жив в Одеському Свято-Успенському монастирі. До нього, щоб отримати відповідь на свої питання, приїжджали люди зі всієї України та Росії. Отець Іона помер у грудні 2012 року.
Згідно з пророцтвом одеського старця Іони, незабаром світова спільнота знову загрузне в чварах і конфліктах.
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Наголошується, що в 30-х роках цього століття світ нібито загрузне в чварах і конфліктах. За словами пророка, розв'яжуть війну дві наддержави, які не зможуть поділити здобуте. В результаті "пекельне полум'я" знищить всі країни, крім однієї.
Повернути світу колишній вид після війни не представиться можливим, оскільки багато держав будуть зруйновані й зовсім перестануть існувати. Врятуватися нібито вдасться державі, яка розташована в північній частині "Блакитної планети". Варто відзначити, що пророцтво старця про Донбас вже збулося.
Також раніше повідомлялося, що стало відомо, що Нострадамус зробив прогноз, нібито до 2024 року світові доведеться пережити збройний конфлікт, який спалахне на території Європи.
Нострадамус пророкував, що винуватцем Третьої світової війни стане Іран, а під ударом опиняться Греція та інші країни, розташовані на Балканському півострові, а також протистояння торкнеться і Росії.
Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.
Також Politeka повідомляла, що РФ чекають важкі часи в 2020 році, Мессінг залишив попередження.