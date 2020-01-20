Оприлюднено чергове страшне пророцтво про майбутнє світу

Старець Іона (в миру Володимир Ігнатенко) жив в Одеському Свято-Успенському монастирі. До нього, щоб отримати відповідь на свої питання, приїжджали люди зі всієї України та Росії. Отець Іона помер у грудні 2012 року.

Згідно з пророцтвом одеського старця Іони, незабаром світова спільнота знову загрузне в чварах і конфліктах.

Наголошується, що в 30-х роках цього століття світ нібито загрузне в чварах і конфліктах. За словами пророка, розв'яжуть війну дві наддержави, які не зможуть поділити здобуте. В результаті "пекельне полум'я" знищить всі країни, крім однієї.