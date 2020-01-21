У мережі з'явилося пророцтво православного старця про майбутні події в світі

Отець Серафим володів безсумнівним пророчим даром, багато з його пророцтв збулися ще за його життя. Іншим тільки належить збутися.

Православний старець свого часу передбачив: Велику Вітчизняну війну, а також її результат; передбачив в 1927 році патріарше служіння архієпископу Хутинському Алексію (Симанському) і наближення його жорстоких гонінь; передбачав смерть протоієрея Алексія Кібардіна через п'ятнадцять років після власної, а також точне прозріння доль багатьох людей, які нині стали незаперечними фактами.

Нещодавно в мережі з'явилося одне з найбільш страшних пророцтв старця. Так, згідно з пророцтвом православного старця, китайці візьмуть під свій контроль Сибір. Після цього вони захочуть зайняти і інші регіони країни.

«Наступить такий час, коли Росію стануть роздирати на частини. Спочатку її поділять, а потім почнуть грабувати багатства. Захід буде всіляко сприяти руйнуванню Росії і віддасть до часу її східну частину Китаю», - пророкував отець Серафим.

За його прогнозами, Далекий Схід будуть прибирати до рук японці, а Сибір - китайці, які будуть переселятися в Росію, одружуватися на росіянах і, врешті-решт, хитрістю і підступністю візьмуть територію Сибіру аж до Уралу.

Він також відзначав, коли ж Китай побажає піти далі, Захід буде опиратися і не дозволить цього зробити, тим самим зупинивши ходу Китаю.

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