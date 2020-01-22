Неприємності очікують деяких представників зодіакального кола в кінці січня

Знамениті астролог Павло Глоба визначив, що три знака Зодіаку повинні бути обережними в кінці січня. Адже їх чекають не тільки грошові втрати, але неприємності в друших сферах життя.

Телець

Представникам цього знаку Зодіаку радять не приймати самостійних рішень і важливих кроків, які можуть змінити їх життя. На Тельців мимоволі нападе неуважність через яку вони можуть прийняти неправильні рішення, тому лише контроль з боку близьких людей може допомогти їм не наробити помилок.

Тому Павло Глоба порадив Тельцям бути обережними і не приймати ризикованих пропозицій, пов'язаних з грошовими питаннями, адже можна втратити засоби до існування.

Небезпечні дні для Тельців - 23 і 24 січня.

Діва

Представникам цього знаку Зодіаку астролог порадив тримати емоції під контролем, адже різкість не призведе ні до чого хорошого. Самовпевненість Дів, а також їхній гнів можуть перешкодити їм побачити шанси на покращення життя.

Судження Діви в кінці місяця будуть відрізнятися безапеляційністю і прямотою, тому вона може нажити ворогів, які негативно відіб'ються на її гаманці, а також принести в життя такі серйозні проблеми, що їх доведеться вирішувати вже в наступному місяці.

Небезпечні дні для Діви - 24, 25, 26 числа.

Скорпіони

Представникам цього знаку Зодіаку потрібно бути дуже обережними при прийнятті важливих рішень і обдумувати кожен крок. Замість глобальних планів Скорпіону варто зайнятися поточними справами або проектами, де все вже давно продумано за нього.

До всього іншого, Скорпіони в кінці січня стануть пасивними, що вплине на ведення справ і може їм зашкодити. Щоб не напоротися на неприємності їм необхідно побороти свою лінь.

Небезпечні дні для Скорпіона - 23, 25 січня.

Нагадаємо, що названо знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.

Як повідомляла Politeka, названо три знака Зодіаку, яких чекають проблеми з грошима в 2020 році.

Також Politeka писала, що названо знаки Зодіаку, у яких покращиться життя в 2020 році.



