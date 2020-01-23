Березень 2020 року стане для обраних знаків Зодіаку щасливим часом

Астролог Павло Глоба визначив чотири знака Зодіаку, яким березень обіцяє фантастичне везіння, яке звалиться на них. Початок весни буквально подарує представникам зодіакального кола щастя і успіх.

Телець

Представникам цього знаку Зодіаку березень подарує спокій та радісний час. При цьому подарунки долі потраплять їм до рук легко, їм нічого й робити для цього не доведеться. Вони навесні 2020 року будуть перебувати в потрібному місці в потрібний час.

В любові у представників цього знака Зодиаку настане період гармонії та взаємності, що позитивно позначиться на настрої і здоров'ї знака. Кожна їх зустріч буде закінчуватися вдало і подарує нові відчуття, можливо, в майбутньому одна із зустрічей перетвориться в доленосну.

Скорпіон

Щоб успіх супроводжував представникам цього знаку Зодіаку, їм необхідно проявити всю свою діловитість і хватку. Астролог вважає, що перший місяць весни зовсім не небезпечний для особистого життя Скорпіонів, якщо і будуть якісь розбіжності, то вони швидко пройдуть.

В особистому житті будь-який спокій перетвориться в бурхливу пристрасть, а сімейні пари зможуть подолати свої розбіжності і вийти з цих сварок переможцями.

Стрілець

Завдяки ретельному плануванню представники цього знаку Зодіаку будуть встигати скрізь. Тому астролог радить використовувати цей час на свою користь. Сімейним Стрільцям не має про що переживати, в березні вони будуть насолоджуватися гармонією і спокоєм.

Стрільців-одинаків будуть чекати нові знайомства, які з часом можуть перерости у щось більше. Тому астролог радить не відмовлятися від запрошень, велика ймовірність зустрічі своєї долі. До всього іншого вони отримають шанс на нове життя, а їх мрії втіляться в реальнысть.

Водолій

Довгоочікуваний спокій прийде в життя Водоліїв у березні. Усі сфери життя будуть налагоджуватися, а почуття гумору знака допоможе ставитися до прикрих помилок і дрібниць з часткою іронії.

На перше місце вийде професійна діяльність, відкривши горизонти для досягнення поставлених цілей. Для Водоліїв березень перетвориться у вдалий місяць для фінансових вкладень і зміни іміджу. Вдалими будуть будь-які поїздки і подорожі.











