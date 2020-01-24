Не завжди такі жарти доречні

Російська телеведуча і світська левиця Ксенія Собчак поділилася в Мережі новим образом зі свого відпочинку на Мальдівах

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram Ксенії Собчак.

"З тими , з ким жартувати все інше теж так собі", - пожартувала Собчак у коментарі до фото.

На знімку Собчак знята з нижнього ракурсу, видна тільки верхня частина тіла. Помітно, що теледіва одягнена лише в купальник, тому груди пікантно оголена. Також на зірці одягнені стильні окуляри і капелюх. Завершують образ екзотичні намисто з черепашок.

В коментарях до фото користувачі похвалили Собчак за зовнішній вигляд. "Є таке!! А так шикарний вигляд, яб сказав - соковитий", "Таке приємне фото, цей бежево-сірий. Спокійна Ксенія)".

Фоловерів також зазначили, що жарт Собчак, м'яко кажучи, не першої свіжості. "Жарту з десяток років, теж її постила)) але це істина!",

"Ви цю затерту фразу і з фото першого чоловіка публікували".

Зазначимо, що теледіва Ксенія Собчак відпочиває зі своїм нинішнім чоловіком режисером Костянтином Богомоловим і сином від першого шлюбу Платоном на шикарному курорті на Мальдівах. Судячи по знімках, разом із парою на курорті відпочивають і друзі.

Як повідомляли російські ЗМІ, Собчак з Богомоловим сильно витратилися на цю поїздку. За даними журналістів, один день оренди вілли, на якій зупинився сімейство, коштує близько 25 тис. доларів. За весь відпочинок, таким чином, їм довелося заплатити кругленьку суму.

Перед Мальдівами Собчак ділилася фото з гірськолижного курорту, де пара також не рахувала гроші.

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