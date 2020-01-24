Легендарна італійська актриса Моніка Беллуччі показала своє обличчя без фотошопу поблизу

Свіжим фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

«Минулої ночі на модній вечері», – вона підписала фото.

Як відомо, в столиці Франції зараз проходить один з найбільш важливих собитий фешн-світу – Тиждень моди. В Париж з'їхалися найпопулярніші моделі світу, які вже встигли погуляти легендарними подіумами, і актриси, прагнуть доглянути для себе нові брендові вбрання.

Так, Моніка Беллуччі останнім часом часто з'являється в об'єктивах фотокамер на червоних доріжках у Парижі.

В цей раз вона не посоромилася показати, як виглядає в свої 55 років зблизька. Так, на її обличчя помітні неглибокі зморшки і непружна від віку шкіра.

Їй поклали її коротке волосся на молодіжний манер, зробили недбалу зачіску та вечірній макіяж з акцентом на очах. Італійська актриса посміхається на камеру дуже природно і невимушено.

В коментарях шанувальники Моніки і користувачі мережі відзначили, яка вона гарна в свої роки.

«Я хочу народитися такою гарною, як вона», «Унікальна краса, клас», «Подобається дуже сильно», «Гарна така», «Ах, Моніка», «Гарна», «Ти ідеальна, моя королева», «чим більше років проходить, тим більше ви стаєте красивішим, а зараз ви – божевільна красуня», «Красуня», «Королева», «Найкраща дівчина», «Яка гарна», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що днями Моніка Беллуччі захопила ефектною появою на публіці в Парижі. Актриса блищала в чорному монохромному образі, який є трендовим в цьому сезоні. Моніка Беллуччі одягла чорні широкі штани із завищеною талією, до яких підібрала шовкову блузу і атласний піджак. Образ вона доповнила туфлями на високих підборах і лаконічним прикрасам, які виглядали неперевершено.

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