Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, приєдналася до світової челленджу

Котова вирішила приєднатися до челленджу #dollypartonchallenge, в якому потрібно показати чотири фото з різних соціальних мереж, якою людина бачить себе в них. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На першому фото Тетяна позує в кофтині з великим розрізом і капелюсі за ноутбуком. Це знімок для мережі Linkedin. На другому знімку вона в юке і білій блузі в горошок, зав'язану на вузол на рівні живота, що для Фейсбуку. На третьому знімку Котова вже позує в білій одежі, з величезним декольте, знімок для Инстаграма. На останньому співачка вирішила зняти верхню частину одягу і закрила тільки нижню частину тіла. При цьому артистка розташувалася так, щоб гілка закривала груди, фото було для мережі знайомств "Тиндер".

"Тааак, без мене челлендж проходить??? #dollypartonchallenge

А який мене бачиш ти ?", - написала Котова під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під публікацією:

"Це якась програма робить ? Чи треба фото набирати", "Однозначно TINDER", "Ви прикрашаєте собою будь-яку соцмережа", "Танечка, я навіть не знаю який образ тобі йде більше, ти скрізь просто богиня", "А для журналу Максим фотку не виклала", "Ви виявляється є в Tindere", "Яка ви красива, фото тиндер".

Раніше ми повідомляли, що популярна співачка і колишня учасниця групи ВІА-Гра " Тетяна Котова показала соковиті форми в облягаючому одязі.

«Помічали, як багато у мене пісень про танці: «Давай зі мною», «Танцюй» і «Танцюй, Дівчинка!». Притому, вони створювалися в різний час і з різним настроєм, а все - одно творчість завжди зводиться до нашим інтересам і мироощущениям», - йдеться у підписі.

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