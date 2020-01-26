Співачка показала, за що її люблять чоловіки

Відома українська виконавиця Слава Камінська показала ідеальне тіло в сукні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, співачка позує на камеру в сукні з великим вирізом, демонструючи всім пишні форми. При цьому зірка посміхається, а на обличчі в неї можна помітити оригінальний фільтр.

Уточнимо, що шанувальники Камінської залишилися безмовні – кадри зірка опублікувала у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Слава Камінська показала, як відпочиває в Києві.

Солістка "Неангелів" з'явилася на фото з, як висловилися шанувальники співачки, відомим чоловіком.

Так на новому опублікованому Славою кадрі вона постала перед фанами з специфічному сезонному вбранні - хутряної, ймовірно, подовженої жилетці, стильному кепі і взуття на низькому ходу. Артистка як "опори" використовувала груди відомого в країні шоу-бізнесового менеджера та продюсера Сергія Дмитрієва:

«…моя зая ❤краще пізно , ніж вчасно ❤ люблю до тебе заходити…», - підписала Слава знімок.

На фото артистка у всю посміхається, а чоловік впевнено дивиться в камеру, тримаючи в руках букет великих червоних троянд.

Шанувальники тепер кожної молодої людини біля Слави сприймають, як потенційного бойфренда - про що поспішають їй повідомити в коментарях під фото - як відомо, в минулому році співачка розлучилася з батьком своїх дітей Едгаром Камінським.

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Як повідомляла Politeka, Слава Камінська кардинально змінила імідж.

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