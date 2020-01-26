42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова любить епатувати публіку, але цього разу перевершила саму себе

Як передає Politeka.net, володарка розкішних форм Чехова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram знімками з зірковими подружками: телеведучою Лєрою Кудрявцевою, співачкою і правозахисницею Катею Гордон, а також актрисою Евеліною Бледанс. Красуні обіймалися, сміялися і показували дику "пристрасть" на камеру. Вони позували, видершись на диван. Чехова на деяких кадрах стоїть позаду дивана, нахиляючись до подружок, при цьому засвічуючи зайве: від її зони декольте захоплює дух. До речі, вона постала у домашньому образі: темних джинсах, чорній футболці з незвичайною обробкою, з пучком на голові. Її подружки також одягнені просто, але зі смаком.

Жаркі кадри з поцілунками і обіймами не могли пройти повз спраглих до видовищ шанувальників.

"Красоточки 🤗"

"А чому без хлопчиків , Анфіса ? 😉"

"Ніфігасє"

"П'яниці класні😂😂"

"Живі фотографії приємніше дивитися дуже круті 👍❤️"

"Старенькі веселушки)))"

"Наклюкались дівчата ! Мабуть всі кісточки хлопцям перемили ! 😉"

"Дівчата ! Ви там тільки не шалійте ! 😉"

До цього Чехова поділилася в Instagram фото з Лерою Кудрявцевою.

«Лерич, я тя люблю, але на ваші «Зоряні сходки» більше я не ходок. Давай бачитися не в кадрі? Ну, хоча б коли-небудь», - зазначила телеведуча. І, як бачимо з публікації вище, красуні все-таки домовилися про зустріч у затишній домашній обстановці, правда, захопили ще двох подружок.

Під цим постом вибухнули гарячі баталії між Чеховою та коментуючими, які натякнули, що у них з Лерою один пластичний хірург, і тепер "всі дівчата виглядають однаково".

До речі, тема пластики - болюче питання для Кудрявцевої, яка нещодавно пережила серйозну операцію у зв'язку з тим, що лопнув один з її грудних імплантів. Нагадаємо, зірка виявила недобре тільки через кілька років, після того як "силікон" прийшов в непридатність. Весь цей час "хімія" перебувала в її тілі.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова шокувала домашнім фото в халатику і босоніж.

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