27-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, приголомшила фото з відпочинку на Балі

Як передає Politeka.net, артистка похвалилася поїздкою в незвичайний парк, виставивши кадри в "сторіз". Так, вона з'явилася в короткому сарафані чорного кольору, засвітивши чарівну зону декольте, і в солом'яному капелюшку з великими полями.

"Ми приїхали дивитися на слоників. Це дуже гарний парк, прямо джунглі-джунглі", - говорить в кадрі Анна.

Знаменитість не побоялася підійти близько до величезної слонихи та потримати її за хобот.

"Це найсолодша й хитра дівчинка в цьому парку, просто найсолодша насолода", - підписала один зі знімків MARUV.

На інших кадрах Аня позувала з чоловіком Олександром. Вона "примальовувала" на фото два сердечка рожевого і блакитного кольору, а також склала губи "качечкою".

Крім того, співачка приголомшила гарячим знімком, сівши в незвичайному місці і задерши ноги. Вона сперлася спиною об плетену стінку, закривши очі від насолоди від моменту (видно навіть через окуляри). Неможливо не зауважити в якій чудовій формі перебуває артистка: струнким ніжкам позаздрять багато хто.

Раніше ми повідомляли, Аня похвалилася фігурою в наряді леопардового забарвлення. Вона з'явилася в кадрі в "сторіз" в топі та мініспідниці, в гольфах чорного кольору і кросівках. Судячи з рухів артистки, вона застигла в момент танцю, виляючи розкішними стегнами.

Також ми писали, співачку наздогнала біда на відпочинку за кордоном. Вона зняла відео, даючи поради курортникам про те, як "вижити" в тропічній країні і перебороти акліматизацію. За словами Ані, щоб перебороти млявість і відчуття застуди, слід діяти, як кажуть клин клином. А саме, за порадою артистки, потрібно скоріше стрибнути в холодну воду. Адреналін допоможе позбутися від почуття дискомфорту в зв'язку з акліматизацією.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.