29-річна українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, коханка екс-віце-прем'єра Павла Розенка, попросила поради у шанувальників

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в "леопардових" тонах. На рудоволосій бестії піджак і черевики забарвлення цієї дикої тварини, а також кофточка персикового відтінку і сині рвані на колінах джинси. Олена-Крістіна позує в магазині одягу перед дзеркалом і посміхається, дивлячись в свій смартфон.

Телеведуча вирішила порадити публіці нові фільми, які нещодавно подивилася, а також попросила підказати, що можна ще глянути з новенького. Зокрема, Лебідь високо оцінила фільм "Під водою", який опинився на першому місці в її особистому рейтингу.

"Кіновікенд закінчено 📽 Крім попкорну🍿, в меню було три «страви»🥳 І мій рейтинг виглядає так: 1) «Під водою» - ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (напружена фантастика, моргнути боїшся, щоб щось не попустити! Крістен Стюарт - агонь!!🔥Красиво і тонко вписала у фільм свої лесбійські погляди👩‍❤️‍👩 Коротше, це ЛІДЕР рейтингу!!!👏👏👏) 2) «Джуманджі» - ⭐️⭐️⭐️ (цікавий склад акторів)) Є дуже яскраві моменти, коли прям підстрибуєш в кріслі🙈 Кіно для розслабону🥳 І так, до страусів у мене тепер є питання 😂😂😂) 3) «Дуліттл»- ⭐️⭐️ (з натяжкою🤦‍♀️) Дуже люблю Дауні молодшого, але фільм не пропер 🙈 Така собі вигадана казка, де я навіть пару раз закуняла😂 Запам'яталася лише вічно тупа горила 🦍🤣) А що порадите ви глянути?🍿🍿🍿😘😘😘", - написала в соцмережі Олена-Крістіна.

Коментуючі кинулися обговорювати кіноновинки, але при цьому не змогли пройти повз "леопарда".

"Колір настрою :леопард😉 блін я відразу згадала про Вінсента 🤣🤣і леді гагу"

"Шикарна💞"

Раніше ми повідомляли, Лебідь похвалилася знімками, як вони з нареченим відпочивали на Кубі. Парочка не соромилася демонструвати свої почуття на камеру, обіймалися, куражилися та кривлялися.

Нагадаємо, молода коханка Розенко вразила фігурою в леопардовому бікіні

Також Politeka повідомляла, що наречена Розенко розповіла про біду на відпочинку