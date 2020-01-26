Дочка українського політика Михайла Добкіна Алла показала практично все, чим її щедро нагородила природа

На нових кадрах дівчина поизувалася відпочинком на одному з найкращих курортів світу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Алли Михайлівни.

На нових фото в особистому мікро-блозі моделі вона позує в абсолютно приголомшливого і актуального в цьому сезоні кольору купальнику - варто зазначити, що Алла при цьому, підігнувши коліна, трохи розставила ноги і кокетливо посміхнулася прямо в об'єктив камери.

Позувала дочка політика Добкіна сидячи на майже білосніжному піску, на ній був стильний сонцезахист, також на тілі моделі видно татуювання - зокрема на нозі.

Алла Добкіна на знімку позує зі всім, схоже, що задоволенням, а фолловери української знаменитості всіляко вихваляють її підтягнуте тіло і почуття стилю.

Нагадаємо, Алла Добкіна опублікувала три фотографії в різних окулярах, запитавши у фанатів, які окуляри їй краще купити.

«Голосуємо, товариші! Я за всі 3 пари», - зазначила Алла.

Правда, не всі кинулися допомагати доньці колишнього нардепа. Одна з підписниць зазначила, що Алла Добкіна дуже шикарно живе.

Раніше повідомлялося, що Алла Добкіна позувала на весь зріст, в профіль. При цьому вона спустила з плеча шикарну чорно-червону сукню. Образ Добкіна доповнила чобітьми або берцями чорного кольору і розпущеним волоссям. Фото вийшло дуже пікантним і спекотним.

"Вчорашній пост зачепив багатьох..буду продовжувати писати свої думки. Скоро на відпочинок, багато вільного часу будемо", - написала Алла під фото.

Користувачі мережі залишили кілька коментарів, в яких вихваляли красу дівчини.

Нагадаємо також, що Алла позувала у відвертій сукні з відкритою спиною. Дівчина спустила наряд з плечей, прикривши груди руками. В результаті виріз на спині дійшов до п'ятої точки дівчини.

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