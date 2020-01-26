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Екс-учасниця ВІА Гра Мессєда Багаудінова показала відверте архівне фото ВІА Гри за 2008 рік

На знімку присутні крім автора публікації також відома тепер сольна співачка і кохана Валерія Меладзе Альбіна успішна в якості моделі артистка Тетяна Котова. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Багаудінової.

На опублікованому фото зірки сцени одягнені в яскраві сукні – зеленого, жовтого і червоного відтінків, але найпримітніше в знімку – це, зрозуміло, фірмовий відвертий стиль музколлективу. Всі співачки так чи інакше засвітили свої жіночі «принади» на фото, прийшовши в далекому 2008 році на вручення премій МузТВ. Особливо «відзначилася» Джанабаєва – її декольте до пупа милувало око багатьох фанів групи.

Фолловери не втомлюються захоплюватися красою виконавиць – ті, нехай, різної національності, комплекції та й вокальні дані у всіх різні – тим не менш – артистки «як на підбір» гарні, стверджують прихильники і кожна – «особлива».

Нагадаємо також, раніше екс-ВІА Гра красувалася в блискучій сукні в підлогу, а її напарниця в подібного виду комбінезоні. Наряд Альбіни був відмінний глибоким V-подібним декольте.

Волосся артистка підібрала у високий хвіст, співала зі всією пристрастю, а також написала під відео про те, що ніколи не пізно почати любити себе і вчитися цьому - ніколи, також, пізно.

Шанувальникам артистки дуже ролик сподобався, на відео артистки співали в оточенні шоу-балету та виступ нагадував ті, які зазвичай показують на "голубих вогниках" або подібного формату новорічних тематичних концертах.

Фолловери пишуть, що Альбіна прекрасно виглядає і ще дасть фору багатьом молодим, щоправда, не всі так вважають, знайшлися серед фанів в мережі і такі, які ясно висловили співачці, що та помітно постаріла.

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