Лєра Кудрявцева розповіла всьому світу про те, що у неї протік імплант – як зірка впоралася зі складною операцією і про підтримку чоловіка - хокеїста Ігоря Макарова у цьому питанні – вона розповіла російським журналістам

Як ми раніше писали, Лєрі, яка раніше зустрічалася з популярним російським співаком Сергієм Лазарєвим, знадобилася термінова операція з видалення грудей, тепер же – у неї, можна сказати, що почалося нове життя і з труднощами зірка впоралася, більше того, стверджує вона, чоловікові її оновлений бюст – дуже подобається:

«Мій чоловік дуже задоволений новою груддю. Я переживала, адже коли 15 років ходиш з великим бюстом, і тобі щось заважає, думаєш: ну як же», — зізнається Кудрявцева «Starhit».

Лєра також зізналася, що не хоче робити нові груди і про те, що її влаштовує невеликий розмір.

Також наголошується, що, завдяки розголосу, як виявилося, з проблемою, такою, як у Лєри стикалися і багато інших жінок:

«За останній час з'явилися і інші жінки, у яких з'явилися схожі проблеми. Виявилося, що ще 10-15 років тому ця операція не була вивчена, і всім обіцяли «довічну» гарантію на імпланти, а також ніхто не казав, що їх треба міняти раз в сім-дев'ять років», - йдеться в матеріалі.

До речі, російська зірка Евеліна Бльоданс кілька років тому також збільшила бюст, і зазначила, що тепер, знаючи з якою проблемою зіткнулася Лєра – піде через пару років на планову перевірку.

Раніше повідомлялося про те, що телеведуча шкодує, що 15 років тому лягла під ніж пластичного хірурга. За словами знаменитості, у неї тоді була гарна груди.

«Я увійшла в новий рік чистий як травнева троянда! Я дуже задоволена і, слава богу, що позбулася цих моторошних "балконів"», – заявила вона в інтерв'ю журналістам російського телеканалу МУЗ-ТВ.

У грудні лікарі виявили, що один з грудних імплантів Кудрявцевої порвався близько 5-6 років тому і розтікся по м'язам. Ніяка біль і симптоми не були присутні, крім звичайної головного болю і занепаду сил, які притаманні всім жителям мегаполісу. Одного разу вона зайшла почитати дослідження про маммопластику і зважилася на МРТ.

«Це була не просто операція - розкрили імпланти, зняли - і все. У мене в одній грудей був порваний імплант, він розтікся, хоча хірурги кричать, що він не може розтектися. Він не може розтектися за рік, але в мене це було довго. Я про це не знала. І тому він мігрував-мігрував і перетворився в результаті в таку кашу, яку виколупували у мене з м'язів», – шокувала подробицями телеведуча.

Зазначимо, що на інтерв'ю вона прийшла в закритому брючному костюмі червоного кольору з чорним топом, а не з декольте, як увійшло у звичку.

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