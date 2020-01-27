Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями
Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку, пише Politeka.
Головне за ніч: ракетна атака по посольству, крах долара і трагедія в ООС
Погода в кінець збожеволіла і готує українцям новий сюрприз: чого чекати на початку тижня
Коханка Лазарєва після видалення грудей приголомшила божевільною витівкою: "Прилепила прямо на лоб..."
Шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівській сім'ї не приховати скандал: "У всі тяжкі..."
В цей раз Леся порадувала новими знімками в Instagram. Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.
Так, артистка показала, як радо їх з подругою зустріла мережа популярних готелів, пригостивши екзотичними фруктами, місцевими смаколиками. Після Никитюк вирушила на пляж, звідки вже виставила кілька пікантних кадрів.
Разом з подругою артистка також з удоволсьвием продемонструвала смаколики під час прогулянки. При цьому дівчата виглядали дуже задоволеними і щасливими. Зазначимо, телеведуча не упускає можливості і постійно публікує знімки і відео з відпочинку, а користувачі мережі постійно радіють новим знімками, засинаючи телеведучу безліччю компліментів.
До речі, до цього зіркова телеведуча показала, як вирушила в українські Карпати, і підкорювала гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смачною трапезою.
Причому не однієї, а цілої серією. Леся вирішила розповісти про їжу, яка їй так сподобалася на відпочинку.
Зазначимо, під час подорожей Никитюк часто демонструє всякі смакоту і з задоволенням їх дегустує, розповідаючи про свої враження.
Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.
Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді: "Я всім співчуваю...".
Також Politeka писала, що Никитюк здивувала виглядом, засвітившись в ресторані: "Сумую за...".