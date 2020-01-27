Любов Успенська зізналася, як довго вона не спілкувалася з Філіпом Кіркоровим

Про це зірка шансону розповіла в ефірі ток-шоу "Ти не повіриш" на російському телеканалі, передає Politeka.net.

Любов Успенська відверто зізналася, що не розмовляла з поп-королем Філіпом Кіркоровим майже два роки.

А приводом для гучної сварки стало відкриття Успенської у Москві караоке-бару. Кіркоров вважає, що зірка шансону вирішила скласти йому конкуренцію.

«Я не так давно з Філіпом помирилася. Він подзвонив і сказав: «Вистачить, я тебе люблю!» А я взагалі-то з ним ніколи і не сварилася. Це він чомусь вирішив зі мною не вітатися і не розмовляти. Це, звичайно, його право», — зізналася Любов Успенська в ефірі ток-шоу.

Королева шансону також розповіла, що недавно проходили зйомки кліпу, під час яких вона майже чотири години провела голою на сцені.

«Я нічого там насправді не показала. Баян все прикрив. Все було вульгарно, але в міру. Хоча, погоджуся, що сенс був саме такий – показати щось за гранню. Голою на обкладинку журналу фотографуватися зараз вже не буду. Є для цього молодь, яка наступає на п'яти», — додала Любов Успенська в ефірі.

Раніше королева шансону Любов Успенська заявила, що не проти вийти заміж за 52-річного співака Філіпа Кіркорова. Співачка відкрила свій бар-караоке, склавши артистові конкуренцію, після цього обидва посварилися.

Пізніше Кіркоров захотів помиритися і подарував Успенської сукню з милою запискою. Серце Любові відтануло і вона зізналася, що обидва "може ще і одружаться".

Правда, в даний час Успенська заміжня за Олександром Плаксиным. Однак, її чоловік довгий час живе в США і рідко з нею бачиться.

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