Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях. Втім, співачка любить і відпочити, що показала сьогодні в Instagram на своїй сторінці.

Світлана Лобода дуже відповідально ставиться до наповнення свого мікроблога і практично щодня поповнює колекцію своїх знімків. цього разу артистка показала відразу кілька кадрів з відпочинку. На першому пеыица позувала в пикатном вигляді, засвітивши п'яту точку в коротенькому сарафані з леопардовим принтом. На кадрах також видно, що зірка позувала без білизни.

На другому знімку в розділі Сторі співачка з'явилася в спортивному вбранні, судячи з усього, без макіяжу. Оскільки в даному розділі функція коментарів відключена, шанувальники не змогли написати нічого під фото.

Незадовго до цього Світлана показала, як позувала у пляжному плаття-накидці, оголяющем її форми і довгі стрункі ноги.

Доповнила образ масивними прикрасами золотистого відтінку (здалеку неможливо розгледіти форму довгих сережок і підвіски), а також розпущеним пишними волоссям.

"Я дихаю - і, значить, я люблю, я люблю - і, значить, я живу", - процитувала Світлана Висоцького під фото.

Схоже, фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях. Втім, співачка любить і відпочити, що показала сьогодні в Instagram на своїй сторінці.

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