Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Після завершення відпочинку з дітками артистка вирушила додому і стурбувала шанувальників заявою. Як з'ясувалося, Слава захворіла разом з дітьми, тому змушена була відвідувати лікарню, здавати аналізи і турбуватися про стан малюків.

Коли з хворобою було покінчено, зірка відновила ведення профілю в Instagram і встигла здивувати цілої порцією пікантних фото. Приміром, Слава вже представила яскравий знімок з концерту, на якому була присутня в малиновому сукню з глибоким декольте.

Ось що написали користувачі з приводу побаченого:

«Я просто тебе обожнюю🙈😂🤗 !приїду в Київ обов'язково увидемся🤗», «Вас не впізнати», «Супер 💫💫💫💫💫💫», «Дуже гарний образ😊🌷🌷», «Фото гарне👍, «Просто шикарна».

Зазначимо, раніше ми писали, що Слава Камінська вирішила відпочити разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями. Час відпочинку, підійшло до кінця, тому зовсім нещодавно вона показала милий знімок з аеропорту на якому позували її син Леонард і дочка Лаура. Пізніше з'ясувалося, що діти захворіли, причому більше за всіх постраждав син співачки.

Сама Камінська повідомила про це в Instagram і розповіла, як проходить лікування. Після Слава вирішила показати себе в домашньому вигляді під час поїздки в лікарню.

На показаному кадрі Слава позувала разом з батьком, чим немало здивувала мережу.

Ось що написали користувачі з приводу побаченого:

«Згоден ! Шалено швидко летить час!!! Мені тільки позавчора було 22 !!!», «Неймовірно швидко...», «А скільки батькові років?», «Згадав пісню дитинства. Бабуся рядушком з дідусем стільки років стільки років разом. 😊», «Я думала, що Слава схожа на маму , але я помилялася....на папу ❤️», «❤ Красиві ❤», «Як Лаура схожа на дідуся...😍», «Турботлива дочка батька в Добробут привела!!! Ви молодець!!! 💙».

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