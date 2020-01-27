Нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.
В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.
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Ганна вже неодноразово хвалилася стрункою фігурою у звабливому бікіні в Instagram. Схоже, артистка вирішила прийняти естафету від зіркових колег і продовжити пляжну тематику на своїй сторінці.
На цей раз засмагати і купатися співачка вирушила в Дубаї, де і влаштувала фотосесію на тлі неймовірних пейзажів разом з чоловіком.
Так, вона з'явилася в короткому сарафані чорного кольору, засвітивши чарівну зону декольте, і в солом'яному капелюшку з великими полями.
"Ми приїхали дивитися на слоників. Це дуже гарний парк, прямо джунглі-джунглі", - раніше зазначила Ганна.
До цього ж артистка позувала в стильному образі. Для виходу в світ Ганна одягла чорний светр і коротку шкіряну куртку, також на Ганні можна помітити джинсову міні спідницю сірого кольору.
вона доповнила Образ звичайної пов'язкою з бантом, а головною родзинкою образу стали ботфорти чорного кольору на масивної тракторній підошві.
Зазначимо, що яскраво-сині волосся Ганни незмінно привернули до себе увагу. На думку багатьох користувачів Instagram, артистка розбурхує одним лише виглядом.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
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