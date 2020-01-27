Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм "шикарним" відпусткою.

Проте безліч гнівних слів на її адресу змусили артистку призупинити активність недоброзичливців і піти на крайній захід. Схоже, Волочкова не витримала і вже через кілька годин на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу.

Однак при цьому Анастасія продовжує дивувати своїми зухвалими витівками, уникаючи злісних коментарів. В цей раз балерина виставила провокаційні фото, на яких позувала у крижаній купелі. До речі, зірка щиро заявляє, що це підтримує її тіло в тонусі, а імунітет у хорошій формі.

«Вчорашнє купання у крижаній купелі під снігом.❄️ Сніжна зима-найкращий час для російської лазні. Для мене в мистецтві ширяння найголовніше-це контраст температур. Теплій бані, крижаної купелі і холодного душу.💨 Теплу воду я взагалі не використовую під час процесу випарювання. І це додає сил і відновлює. А вчора ввечері був такий прекрасний сніжок.🙏», – написала Анастасія.

Зазначимо, нещодавно Волочкова здивувала знімком з коханим – таємничим незнайомцем, особа якого вперто ховається від оточуючих. То бойфренд балерини надто відомий, то і Настя не хоче наврочити своє довгоочікуване щастя — так чи інакше відомостей про її кавалера мізерно мало.

Тим не менш, незважаючи на скритність, вже стало відомо: Волочкова планує весілля в цьому році. Так, скандальна зірка вже визначилася з датою свята. Анастасія розповіла про весілля, коли святкувала день народження 20 січня.

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