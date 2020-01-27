Популярна модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, вразила вражаючим декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на особисту сторінку в Instagram зірки.

На новому фото вона позує близько до камери, засвітивши мокрі «м'ячики» на камеру і тримаючи між ними духи у вигляді туфельки. Вона одягла перуку світло-каштанового волосся із чубчиком. Яскравий макіяж доповнює образ.

«А може чубок? 😈», – запитала вона у шанувальників в мережі, додавши уже в коментарях: «я думаю замовити накладку з справжнього волосся або підстригти».

Вологе фото підкорило користувачів мережі, і новий пост зірки инстаграма зібрав за дві години майже 10 тисяч відміток «мені подобається», і сотні коментарів.

Під знімком шанувальники і хейтеры інста-моделі не забули висловитися про її відвертому кажде і зовнішності.

«Тобі дуже йде чубчик дуже мила з нею. Красуня така.☺️👍😍», «Даа😍 Вам дуже йде чубчик 😌», «Чертовка», «Оленка просто Супер, красуня, як завжди 👍 😍❤️», «Дивно..Без чубчика чомусь молодше», «Тобі йде 😍 така мила відразу», «А мені подобається, як з чубом !!! Красиво 😍», «Лялька барбі», «З чубчиком, як зовсім інша людина...) Але, дуже йде! Агонь!!!», «Без чубчика краще», «Не треба, в тебе брови гарні, не треба їх закривати», «Дуже йде чубчик просто вогонь», «Накладну з натуральних замовте», «Шикарна жінка 🔥», «А потім відрощувати замучитеся)) вам і без неї добре», «з новим розрізом очей і новими губками така лялечка 😍🔥🔥, чубчик👍, краще накладку.», – пишуть в мережі.

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