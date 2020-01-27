Микола Цискарідзе, артист балету і прем'єр Великого театру, розповів про трагедію прими-балерини Анастасії Волочкової

Артист Микола Цискарідзе впевнений, що все, що стосується Волочкової - це велика трагедія. Про це пише Politeka.(Щоб переглянути відео, досрольте сторінку до кінця).

"Ви розумієте, все що стосується Насті - це велика трагедія, з моєї точки зору. Починала вона, як одна з кращих, яскравих і видатних, так скажемо, балерин. Дуже складні обставини і людські вчинки не тільки її, але і людей, які її оточували, призвели до такого досить складного результату. І далі, іноді так буває, ви потрапляєте в болото і не можете з нього вийти", - сказав актор.

Під заявою зібралося кілька коментарів:

"Як правильно все говорить інтелектуальна людина", "І не даремно обмовляється,підбирає слова.... "так скажемо.... балерин". Ну,а Волочкова сама винна у своєму падінні", "Добрий хлопчик", "Справжній друг", "У Миколи красива душа. Шляхетний чоловік", "Микола Максимович ну хоч ви не кажіть , що вона велика балерина і та вона була не видатна , але що вона звичайно дуже красива балерина була це безперечно", "Це її вибір....Коля,Ви чудова людина!!".

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Анастасія продовжує дивувати своїми зухвалими витівками, уникаючи злісних коментарів. В цей раз балерина виставила провокаційні фото, на яких позувала у крижаній купелі. До речі, зірка щиро заявляє, що це підтримує її тіло в тонусі, а імунітет у хорошій формі.

"Вчорашнє купання у крижаній купелі під снігом. Сніжна зима-найкращий час для російської лазні. Для мене в мистецтві ширяння найголовніше-це контраст температур. Теплій бані, крижаної купелі і холодного душу.", - написала Волочкова під фото.

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