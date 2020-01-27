Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

цього разу на своїй сторінці Слава вирішила здивувати яскравими фото в новому образі. Схоже, після повернення з відпустки зірка вирішила зайнятися собою і продемонструвала фігуру в незвичайному спортивному костюмі.

Артистка відзначила, що довгий час не могла себе змусити піти в зал і взагалі зайнятися спортом. Але її мотивацією став новий костюм, в якому вона сфотографувалася. При цьому сама співачка пожартувала, що в спортзал не ходила. Але костюм відразу ж приміряла.

Шанувальники були раді побачити щирий і позитивний пост зірки, а також написали безліч коментарів під постом.

Зазначимо, раніше ми писали, що Слава Камінська вирішила відпочити разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями.

Час відпочинку, підійшло до кінця, тому зовсім нещодавно вона показала милий знімок з аеропорту на якому позували її син Леонард і дочка Лаура. Пізніше з'ясувалося, що діти захворіли, причому більше за всіх постраждав син співачки.

Сама Камінська повідомила про це в Instagram і розповіла, як проходить лікування. Після Слава вирішила показати себе в домашньому вигляді під час поїздки в лікарню. На показаному кадрі Слава позувала разом з батьком, чим немало здивувала мережу.

Нагадаємо, Слава Камінська серйозно захворіла і вразила зовнішнім виглядом

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