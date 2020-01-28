Відома українська співачка Наталя Могилевська показала обкладинку журналу, де вона позує разом з Вірою Брежнєвою, Світланою Лободою, Жанною Фріске і Аланом Бадоєвим

На фото Могилевська позує в чорному, швидше за все боді, з величезним розрізом. Фріске теж вибрала такий наряд, тільки без розрізу до живота. Брежнєва і Лобода розташувалися з боків і показували свої краси в яскравих нарядах. По центру сидів український кліпмейкер Алан Бадоєв. Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дорогий мій друже! Робота з тобою завжди легка і геніальна! Дякую тобі за твої ідеї і неймовірні емоції, які я проживала завдяки тобі! З днем народження! Люблю", - написала Могилевська, вітаючи Алана зі святом.

Фанати почали активно обговорювати фотографію. Вони дуже здивувалися, побачивши на знімку Жанну Фріске. Спочатку навіть не вірили, що це вона. Але в результаті зрозуміли, що випуск журналу був ще в 2012 році, коли померла співачка була жива.

"А хто внизу на фото. Дуже схожа на Жанну Фріске", "Скористайтеся гуглом, якщо у когось виникли питання з приводу людей, фотошопа або що там робить Лобода))) це Фото 2012 року. І в ньому все чудово", "Нічого не зрозуміло хто внизу сидить, Жанна Фріске що її давно немає Царство їй Небесне", "Внизу дівчина дуже схожа на Жанну Фріске?!", "У дівчини знизу приємне вираження личка", "Скільки років цьому випуску ,заздалегідь спасибі !??".

Раніше ми повідомляли, що легенда українського шоу-бізу Наталя Могилевська покрасувалася у відвертому вбранні.

Так на новому опублікованому фото, Наталя Могилевська позувала в червоній сукні - вся в паетках, зі стильною укладанням і ефектним розрізом у наряді - Могилевська, здається, просто перевершила сама себе. На бекстейдже "Танців з зірками" обидві українські поп-діви - виглядали просто приголомшливо.

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