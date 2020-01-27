Власники смартфонів на платформі Android опинилися в небезпеці з вини Googlе

Як виявилося, популярний додаток, яке вбудоване в смартфони на платформі Android несе загрозу для користувачів і їх девайсів. Система багатьох користувачів смартфонів почала масово попереджати про те, що популярний месенджер Google Allo заражений вірусом.

Про небезпеку заявили американські ЗМІ.

найважливіше у всій цій ситуації, що месенджер Google Allo був давно вилучений із системи, його просто не існує в свіжих оновлення Android. Але в старих версіях він все ще зберігся, будучи загрозою для безпеки гаджета.

В принципі небезпека зберігається також і для власників оновлених телефонів, адже додаток все ще можна скачати і встановити на свій девайс через АРК-файл.

Ця проблема зачіпає в основному фірмові смартфони Google. У їх число увійшли такі моделі: Pixel XL, Pixel 2 XL і Nexus 5X. Крім того, під загрозою перебувають мобільні телефони на яких стоїть антивірус Avast, а також смартфони моделей Mate 20 Pro і Huawei P20 Pro.

Єдина порада, яка існує на даний момент: не встановлювати додаток, а якщо він вже стоїть, то його краще скоріше видалити.

Цю ситуацію компанія все ще не прокомментировала.

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