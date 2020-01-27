Популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко влаштувала гарячі танці в одному халаті прямо на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Гра на виживання», - коротко підписано відео.

На кадрах Кумейко позує в одному халаті, виконуючи гарячий танець з пилкою в руках. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Небезпечна жінка», «промайне блискавка і не тільки, коли я трохи злюся», «до такої сусідці страшно ходити за сіллю», «мене головне не топити», «не балуйся», «це щось нове», «наочний приклад, чому жінкам не можна давати інструмент», - пишуть вони.

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На першому фото для Linkedin Анастасія дивиться в камеру і сидить на колінах, при цьому трохи вигнувши тіло в бік. На Кумейко тільки нижню білизну, а також чокер.

На другому фото майже нічого не змінилося, крім того, що Кумейко села більш рівно. Цей кадр для Фейсбук.

На третьому фото співачка позує більш крупним планом і можна оцінити пікантні форми артистки, даний кадр для Инстаграма. На останньому знімку артистка вже розгорнулася п'ятою точкою на камеру і показала связанніе руки червоним латексом. При цьому можна помітити лабутены Анастасії на ногах. Фото було зроблено для соцмережі знайомств "Тиндер".

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