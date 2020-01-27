Відома актриса Світлана Ходченкова, яка прославилася завдяки ролям у фільмах "Кварталу 95", показала ідеальне тіло без одягу

На фото Світлана позує в чорному білизна. Кадр був зроблений в кадрі і Ходченкову можна розглянути на дисплеї камери. Також помітно руку фотографа, а знизу вже без дисплея ноги. Актриса просто позувала на весь зріст і трохи загнула одну ногу для пікантності фото. На кадрі застосували фільтр, який надав старовини знімку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Справжня естетика...", "Така маленька", "Фото в чотири руки", "Вогонь", "Рука, що тримає фотоапарат, фактурно вийшла. Без фільтра не так би було гарно...", "А сама фотографія де ж?", "Дійсно, добрий ранок", "Класно", "Дуже круто", "Що красиво, красиво".

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На кадрі Світлана апозирует в топіку і обтягуючих шортах або білизна чорного кольору і однією рукою тримається за жердину. Образ Ходченкова доповнила великими чобітьми на підборах. Поряд з нею стоїть дівчина, яка виконує таку ж дію, але тільки в білому одязі. Фото дуже затемнене і не дуже багато видно.

Повідомлялося, що актриса, з якою цілувався Зеленський, кардинально змінила зовнішність.

Так, Актриса вирішила розбавити звичну зачіску чубчиком, однак колір свого волосся залишила натуральним. Дівчина поділилася відповідним фото на своїй сторінці в Instagram. Достовірно невідомо, чи дійсно Ходченкова змінила зачіску або всього лише одягла перуку, що акторам доводиться робити досить часто при перевтіленні.

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