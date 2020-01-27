Племінниця Софії Ротару українська співачка Соня Кей поділилася відео з відпочинку.

Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. Дівчина в облягаючих джинсах, сорочці і легкій кофтині прогулюється на березі моря. Судячи з геолокації Соня знаходиться в популярному серед українців курортному містечку Залізний порт. Правда, українці полюбляють там відпочивати влітку.

«Коли ти закоханий, у тебе виростають крила, ти прокидаєшся з посмішкою від того, що твоя кохана людина поруч з тобою. Тобі хочеться отримувати максимальне задоволення від життя, від кожного моменту», - розговорилася Кей з шанувальниками.

Судячи з сторіс артистки, вона з молодим чоловіком вирушила в Залізний порт, щоб подивитися на морський захід. Також дівчина збирала черепашки на морському узбережжі, фотографіями яких вона поділилася з шанувальниками.

Нагадаємо, що Софія є донькою рідної сестри Софії Ротару Лідії. Дівчинку назвали на честь легендарної тітки. Напевно з-за цього вона вирішила піти по стопах Ротару і зайнятися сольною кар'єрою. При чому з 14 років дівчинка жила в Британії, де вчилася на дизайнера інтер'єрів.

Кар'єру співачки Соня намагається побудувати з 2012 року. Вона регулярно випускає пісні та кліпи, але великої популярності поки що артистка не домоглася. У 2016 році дівчина навіть зважилася на зміну музичного жанру і почала співати Тропікал-хауз. Зазначимо, що старання дівчата були помічені і в 2018 році її номінували на отримання премії " Золота Жар-птиця за «Прорив року».

до Речі, раніше ми писали, що Соня Кей показала, як відпочиває у київському Торговому центрі. На фото вона сиділа в жовтому кріслі, посміхаючись і закинувши ногу за ногу. Її зовнішній вигляд здивував шанувальників, адже дівчина була одягнена в чорний колір.

Нагадаємо, що племінниця Ротару у всьому чорному приголомшила виглядом: "Страшно заснути".

Як повідомляла Politeka, Соня Кей в міні-шортах розбурхала видом на прогулянці: "Зачини, застудишся!".

Також Politeka писала, що Соня Кей в рваних штанях приголомшила витівкою в парку: "готова на все, що завгодно".