Відома українська виконавиця Настя Каменських вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Каменських можна помітити у вбранні з відвертим вирізом. А на голові у виконавиці видно кучерики, від яких дівчина позбулася, коли почала сольну кар'єру.

В якийсь момент Каменських піднімає камеру і можна помітити ідеальне тіло зірки. Доповнювати образ вона вирішила короткими шортами і накидкою.

Однак шанувальники не змогли що-небудь сказати про ідеальному тілі кумира – кадри Каменських викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами.

По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових. Приміром, в цей раз співачка похвалилася фігурою на цілій серії кадрів в розділі Сторі.

Так, Настя вирішила переодягнутися перед камерою, знявши весь процес у додатку Тік-Ток. При цьому артистка позувала спочатку без макіяжу і в одній білосніжній сорочці.

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