Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила показати соковиті принади в облягаючому купальнику на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«За вас!!!» - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Никитюк позує в одному купальнику, який підкреслює її пружні форми. В руках у зірки видно келих. При цьому вона грайливо кривляється на камеру.

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Уточнимо, що кадри Никитюк викинула у себе в Сторіс, тому можливість що-небудь сказати про форму кумира її шанувальники були позбавлені.

Як повідомлялося раніше, опулярная українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками з відпустки.

«А тепер джакузька», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно Нікітюк, яка показує спершу джакузі, а потім розкішні форми у відвертій купальнику. При цьому вона нібито цілує всіх своїх шанувальників.

Однак вони не змогли висловитися про ідеальних формах зірки – кадри Никитюк викинула в Сторіс.

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Також ми писали, що Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку.

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Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді: "Я всім співчуваю...".

Також Politeka писала, що Никитюк здивувала виглядом, засвітившись в ресторані: "Сумую за...".