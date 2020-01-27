Наречена зоряного "Холостяка" Микити Добриніна, Дарія Квіткова, показала як проводить з нареченим час на відпочинок

На фото Микита і Даша лежать на те, що можна назвати ліжком. Квіткова позувала в сарафані, а добринін в шортах і футболці. Над ними можна помітити велику плазму з гірляндою. Парочка в цей час цілується. Наречений і наречена були на Балі, судячи по локації, в літньому будиночку з бамбука. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Який ваш самий улюблений комедійний фільм?", - Даша написала під фото.

Фанати почали активно називати різні стрічки, а також відзначати, яка парочка красива. За добу вони встигли поставити більше ста тисяч лайків.

Раніше ми повідомляли, що Холостяк Добринін з гарячою нареченою повністю роздяглися заради інтимних фото.

На знімку Микита і Дарина позують зовсім без одягу. Пара прикрилася листочками в потрібних місцях, щоб не показати головні інтимні місця. Але зате можна оцінити подкачанное тіло зоряного "Холостяка". На тлі можна побачити водоймище, а за ним водоспад. Фото вийшло дуже інтимним і захоплюючим.

"Микита, не словом, а ділом!", "Адам і Єва", "просто Нереально. Coolest фото", "Дуже незвично", "Так ось як виглядали Адам і Єва", "Боже, як гарно".

Повідомлялося, що телеведучий Микита Добринін покрасовался роздягненим на морозі.

Відомий український телеведучий - герой останнього сезону української "Холостяка" - вирішив показати зимові кадри, від яких його прихильницям стало по-літньому "жарко".

Так на нових опублікованих кадрах чоловік стоїть напівголий - у штанях і шапці, до всього - він інформував публіку, що йому "стукнуло" 32, і до цього віку він точно зрозумів одне, що найбільша цінність у житті - мати справжніх друзів.

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