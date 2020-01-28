Модель і інстадива Альона Омович, що заслужила "звання" української Кардашьян через значні форми, знову епатувала публіку жарким образом

Як передає Politeka.net, модель поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим кадром, на якому постала в досить спокусливому вбранні. Вона сидить на підлозі, широко розставивши ноги. Примітно, що на Альоні немає штанів. Отже, на ній чорний в'язаний светр, який вона спустила на плечі, засвітивши трохи зайве: вигини її шикарного бюста відразу чіпляють погляд. А також розкішні ботфорти чорного кольору. Альона зібрала волосся на верх у високий пучок і зробила помітний макіяж.

Шанувальники моделі, яких у неї більше мільйона, кинулися захоплюватися її красою, свіжістю та вбранням. До речі, дівчина в цьому пості рекламувала чобітки.

"Дарую гроші або ботфорти💔 Потрібно всього лише підписатися на ...і лайкнути пост 🤪", - підписала кадр Омович.

"Просто шикарні ботфорти 😍 не менш шикарна Альона 🙌"

"Ноги 😍"

"Хочу хочу😍😍😍"

"Тобі так йде ця зачіска 👍 Роби її частіше 😁"

"шалено хочууу❤️❤️❤️❤️❤️"

"Красива😍Чому люди всяке про тебе говорять"

Раніше ми повідомляли, Альона розбурхала мережаувиставивши фото, на якому вона постала в одному лише бюстгальтері чорного кольору. Більш того, дівчина була злегка вологою, що додало неймовірною пікантності кадру. У руках модель тримала флакончик парфумів у формі туфлі, а в неї на голові - перука з каштанового волосся із чубчиком, що трохи незвично для гарячої брюнетки.

Також ми писали, Омович полонила шанувальників образом "розпусної школярки". Дівчина зняла себе, обклавшись фастфудом і взявши в руки джойстик для відеоігор. На ній білий топ, крізь який просвічують соски з пірсингом, стрінги такого ж кольору і гольфи. У роті модель тримає картоплю фрі.

"Недільний настрій🍟 Що для Вас ідеальний вихідний? Для мене це вимкнути телефон, замовити шкідливої їжі і валятися тюленями з коханим під фільми...", - поділилася Альона в соцмережі.

Нагадаємо, українська Кардашьян в обтягуючих лосинах приголомшила жаркими позами: "Карколомно, кайф"

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян зняла штани і вигнула спинку заради пікантних кадрів